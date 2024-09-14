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Erkan Kandemir: Türkiye Yüzyılı'na Hazırlanıyoruz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin yeni bir dönemine girdiğini ve Türkiye Yüzyılı ile iddialı bir sürece adım attıklarını belirtti. Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemine değinerek, AK Parti'nin gelecek seçimlerde birinci parti olacağının altını çizdi. Ayrıca, milletin önemine ve onlarla daha fazla iletişim kurma gereğine vurgu yaptı. Toplantıya Rize'nin önemli siyasi isimleri de katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı ile bambaşka, yepyeni ve iddialı bir sürece yelken açıyoruz." dedi.

Kandemir, AK Parti Rize İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bu ülkenin değil insanlık tarihinin gördüğü en büyük liderlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'la bir çağ açtığını ifade eden Kandemir, "Şimdi önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı ile bambaşka, yepyeni ve iddialı bir sürece yelken açıyoruz. Türkiye Yüzyılı derken, Türkiye'yi merkeze aldığımız yepyeni bir heyecandan ve ufuktan bahsediyoruz. Gündelik meselelerin içine sıkışıp ve gündelik sorunlara bakıp asla o gözümüzü diktiğimiz ufuktan geri durmayacağız." diye konuştu.

Kandemir, önlerindeki süreçte Türkiye'yi bambaşka bir ülke yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AK Parti ilk seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olacak. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan inşallah bu defa ikinci tura kalmadan birinci turda büyük çoğunlukla bir kere daha milletin önüne düşecek, hizmet kervanına yeni hizmetler ekleyecek ve Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir limana taşıyacağız. Ama yeter ki AK Parti teşkilatları, el ele veren, kol kola giren, sırt sırta olan arkadaşlarım aralarına nifak tohumları ekmesinler. Yeter ki bizim arkadaşlarımız 'Acaba, ama.' demesinler. Yeter ki bugüne kadar bize vefa gösteren, her defasında huzuruna çıktığımızda yakamıza rozeti takarak 'Biz sizlere güveniyoruz.' diyen milletimize biz daha fazla kulak verelim. Onlarla daha fazla beraber olalım."

"Millet bizim başımızın tacı"

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz bu milletin hakkını ödeyemeyiz. 2023 yılında yedi düvelin bir araya geldiği bir seçimde kurulan tuzakların farkına varan bu milletin hakkını ödeyemeyiz. Millet bizim başımızın tacı. Kızıyorsa ve sitem ediyorsa başımızın tacı. Biz kendimize bakacağız ve kendimizi düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Politika

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