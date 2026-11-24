AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı partideki görevinden istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partideki görevinden istifa etti. Bu istifa, Yazıcı'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini sonlandırdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partideki görevinden istifa etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı