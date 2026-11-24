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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partideki görevinden istifa etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı