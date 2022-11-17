AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan erken seçim tartışmalarına son nokta: Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin açıklama yaparken erken seçim sorusuna da yanıt verdi. Yazıcı, "Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır" ifadelerine yer verdi.
Hayati Yazıcı başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin merak edilenleri yanıtlarken erken seçim ile ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi. Yazıcı yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu.
Yazıcı açıklamasında "Erken seçim gerektirecek hiçbir olgu yok. Bizim siyasi partiler kanununda, seçim mevzuatlarında yaptığımız değişikliklerin uygulanabilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. O tarihte 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan'dan önce bir seçim olmaz. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır" ifadelerini kullandı.
Yazıcı başörtüsü düzenlemesi hakkında ise, ''Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi?" dedi.
Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 milletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.