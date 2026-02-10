AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Çubuk'ta 'Hızır Orucu' programına katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Çubuk ilçesinde düzenlenen Hızır Orucu programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çubuk'a bağlı Ovacık Mahallesi'ndeki Ovacık Cemevi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükgümüş, Hızır'ın bolluk ve bereketi temsil ettiğini belirterek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Büyükgümüş, "Bu sofrayı birlikte paylaşmak, kültürümüzün ve gönül bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Program kapsamında oruçların kabul olması temennisiyle iftar sofrası kuruldu.

Programda bölgenin dedesi Ali Yahya Kalender tarafından Hızır Orucu hakkında bilgi verildi. Kalender ile Hüseyin Kesen Zahir eşliğinde Hızır ibadeti ve muhabbeti gerçekleştirildi.

İftar programının ardından Büyükgümüş tarafından Hüseyin Kesen'e bağlama hediye edildi.

Programa Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mücahit Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kanbur ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç katıldı.