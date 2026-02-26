AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Aksaray'da iftar programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bu teşkilat güçlü olduğu müddetçe, bu sofranın etrafında birlik ve beraberlikle mücadelesine devam ettikçe millete, onun inançlarına, değerlerine rağmen bu toplumu esir almaya çalışanlar asla başarılı olamayacak." dedi.

Büyükgümüş, Aksaray AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk'ü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından kentte bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programına katılan Büyükgümüş, ramazan ayının tüm İslam alemine hayır, bütün insanlığa huzur getirmesini temenni etti.

Her gün başka bir ilde vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya geldiklerini belirten Büyükgümüş, "İftar programlarında görüyoruz, milletimizde büyük bir heyecan var. İnşallah bu ramazan ayında yapacağımız tüm çalışmalar ayrı bir berekete, ayrı bir heyecan dönemi kapılarının aralanmasına vesile olacak, bizler bunun için gayret ediyoruz. Tüm çalışmalarımız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini başarmak için. İnşallah milletimiz tüm dünya mazlumlarının umudu olacak. Her çalışmamızdan elde ettiğimiz neticeyle inşallah önümüzdeki seçimlere çok daha kararlı, güçlü ve cesaretle hazırlanacağız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, 28 Şubat sürecinin zihniyetini tarihin çöp kutusunda gördüklerini söyledi.

Bazı kesimlerin hala çocukların, gençlerin ramazan kültüründen şuurlanmasından rahatsız olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Neymiş efendim bunları çocuklara, gençlere öğretmek, göstermek, anlatmak laiklik ilkesine aykırıymış. Öyle artık birtakım kelimelerin arkasına saklanma vakitleri çoktan geçti. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan, grup toplantısında söyledi, 'Esas kafalarının arkasındaki söylemek istedikleri sözü cesaretleri varsa söylemeye davet etsinler.' İnşallah bu teşkilat güçlü olduğu müddetçe, bu sofranın etrafında birlik ve beraberlikle mücadelesine devam ettikçe millete, onun inançlarına, değerlerine rağmen bu toplumu esir almaya çalışanlar asla başarılı olamayacak. Birlik, beraberlik içinde olduğumuz sürece dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların duasıyla medeniyet değerlerimizden aldığımız şuurla ve ilhamla yolumuza daha da güçlü devam edeceğiz. Bu provokasyonlara karşı da vakarlı ve kararlı duracağız. Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğimizi çok daha güçlenerek bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

Program yapılan duanın ardından sona erdi.