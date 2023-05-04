AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: 9 Mayıs'ta afet bölgesindeki OHAL kalkıyor, uzatılmayacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Felaketin ardından afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.

"OHAL UZATILMAYACAK"

Bugün CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine günler kala OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağına dair sorulara yanıt verdi. Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek, uzatılmayacak. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak." ifadelerini kullandı.

"325 BİN DEPREMZEDE ADRES KAYDINI DEĞİŞTİRDİ"

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem devlet hem YSK ve devletin kurumları kolaylaştırıcı adımlar attılar. Mesela Nüfus İşleri Müdürlüğü depremzedelerin adres değişikliğini fiilen almasıydı. Deprem bölgesinden başka yerlere yaklaşık 325 bin kişi gitti. Askı süreci başlamadan hemen öncede kişiler kendi beyanlarına göre adres değişikliği alma hakkına sahiptiler.

"BÖLGEDEKİ SEÇMEN PROFİLİ ÇOK DEĞİŞMEMİŞ"

Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor. Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın. Bunun 650 bini seçmen ama. Yaklaşık söylüyorum. Bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019'da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor. Dolayısıyla o ilin seçmeni haline getirmiş kendi. Deprem bölgesi boşaldı deniyor ya o doğru değil. Aslında seçmen profili çok değişmemiş. AFAD ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak."