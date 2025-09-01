AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in Programı İptal Edildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Karabük'te katılacak olması beklenen programı iptal edildi.
Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının ikinci sırasında yer alan "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin Karabük il başkanlığında düzenlenecek programa iştirak edecek." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.
Kaynak: AA / Ahmet Ekici - Politika