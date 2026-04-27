AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Vesayet heveslilerine boyun eğmeyerek Türkiye'nin önünü açan o dik duruşu unutmadık." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan 2007'nin, kimin demokrasinin yanında, kimin vesayetin gölgesinde saf tuttuğunun en berrak aynası olduğunu belirtti.

367 garabetinden ve gece yarısı bildirilerinden medet umanların, milletin sandıktaki iradesini antidemokratik yöntemlerle gasbetmeye kalkıştığını dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Ancak hesap edemedikleri bir hakikat vardı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan sarsılmaz irade. Vesayet heveslilerine boyun eğmeyerek Türkiye'nin önünü açan o dik duruşu unutmadık. Milletin iradesini kirli bildirilerle kuşatmaya çalışanlar bilsin ki o gece tarihe gömdüğümüz vesayet hevesleri, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde bir daha asla kendine yer bulamayacaktır."