Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Vesayet heveslilerine boyun eğmeyerek Türkiye'nin önünü açan o dik duruşu unutmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Vesayet heveslilerine boyun eğmeyerek Türkiye'nin önünü açan o dik duruşu unutmadık." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan 2007'nin, kimin demokrasinin yanında, kimin vesayetin gölgesinde saf tuttuğunun en berrak aynası olduğunu belirtti.

367 garabetinden ve gece yarısı bildirilerinden medet umanların, milletin sandıktaki iradesini antidemokratik yöntemlerle gasbetmeye kalkıştığını dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Ancak hesap edemedikleri bir hakikat vardı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan sarsılmaz irade. Vesayet heveslilerine boyun eğmeyerek Türkiye'nin önünü açan o dik duruşu unutmadık. Milletin iradesini kirli bildirilerle kuşatmaya çalışanlar bilsin ki o gece tarihe gömdüğümüz vesayet hevesleri, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde bir daha asla kendine yer bulamayacaktır."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

