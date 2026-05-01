AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından, "Emekçilerimizin haklarının, birlik ve beraberliğinin simgesi olan 1 Mayıs, daha adil ve daha güçlü bir gelecek için verilen mücadelenin de ifadesidir. Bu vesileyle üreten, çalışan, alın teriyle hayatı var eden tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, paylaşımında, "Alın terini kutsal bilen, omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek veren tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. El emeğiyle, alın teriyle helal rızkını kazanan her bir kardeşime teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de "Emekleriyle ülkemizin büyümesine, kalkınmasına ve üretim gücüne katkı sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Alın teriyle değer üreten her bir vatandaşımızın emeği, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzün en kıymetli dayanaklarından biridir." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Ülkemizin kalkınmasına alın teriyle katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da ülkenin kalkınma ve gelişmesine en değerli katkıyı sunan, alın teri döken, emek veren, üreten tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Alın terinin kutsal, emeğin de en büyük değer olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Üretimin gücüyle yükselen bir Türkiye için, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Emek, alın teriyle yoğrulan, üretimle büyüyen Türkiye'nin en güçlü teminatıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, emeği yücelten, alın terini koruyan ve sosyal adaleti güçlendiren politikalarımızla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, emek, alın teri ve helal kazancın kutsal olduğunu aktardı.

Ülkenin kalkınmasında emeği olan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden kutlayan Uygur, "Hak ve emek mücadelesinde daima işçimizin, emekçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki güçlü bir Türkiye, alın teriyle yükselir." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Emeğiyle hayatı omuzlayan, üreten, katkı sunan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Alın terinin kıymetini bilen, emeği merkeze alan bir anlayışla daha adil ve güçlü bir geleceğe birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Alın teriyle yarınlarımızı inşa eden, emeğiyle soframıza ve ülkemize değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da "Emeğin ve alın terinin bayramı kutlu olsun. Emeğin kıymetinin, hayatın kıymetiyle bir tutulduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ülkenin kalkınması, milletin refahı ve geleceğin daha güçlü yarınlara taşınması için emek veren tüm çalışanların alın terinin büyük bir değerin ifadesi olduğunu vurguladı.

Çiftçisinden madencisine, öğretmeninden sağlıkçısına kadar her alanda özveriyle çalışan emekçilerin ortak geleceğin en önemli yapı taşlarını oluşturduğunu anlatan Yayman, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden kutluyor, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerime sağlık, huzur ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da "Ülkemizin büyümesi için alın teri döken, helal rızık ve helal kazanç peşinde koşan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise ülkenin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için alın teriyle ve emeğiyle gayret gösteren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek bu anlamlı günü hak ettiği değere kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden İnan, şunları kaydetti:

"CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz. Meydanlarda emek nutukları atanların, kendi yönettikleri belediyelerde işçiyi mağdur eden uygulamalara imza atması büyük bir çelişkidir. Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alın terinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum."