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AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da Gençlik Festivali Düzenliyor

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da Gençlik Festivali Düzenliyor
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gençlik festivali düzenleyecek. Festivalde Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer gibi sanatçılar sahne alacak.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gençlik festivali gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek festival, Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünde gençlerin asli aktörler olarak konumlandığı bir vizyon manifestosu anlamı taşıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katılacağı festivalde, sanatçılar Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer sahne alacak.

Festivalde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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