AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın Anneannesi İzmir'de Defnedildi

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi Sevgi Softaoğlu'nun (73) cenazesi İzmir'de defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sevgi Softaoğlu için Hacı Fatma Tatari Camiinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Eyyüp Kadir İnan ile aile üyelerinin taziyeleri kabul ettiği törene Vali Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı.

Softaoğlu'nun cenazesi Aşağı Narlıdere Mezarlığına defnedildi.