Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları eski Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın vefatı ile boş bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı.

Kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın yerine AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollar Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Gençlik Kolları Başkanı olarak Tunahan Palaz atandı. AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollar Başkanı Eyüp Kadir İnan atama mesajında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir'imizde Hüseyin Murat Uysal Başkanımızın emanetini Tunahan Palaz kardeşimize teslim ettik. Hayırlı olsun. Hüseyin Murat'ın davası tüm yol arkadaşlarımıza emanettir. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Palaz, atama kararı sonrası görevine başladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ataması yapılan Tunahan Palaz'ı kutlayarak, görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR