AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, trafik kazası geçiren genci ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, trafik kazası geçiren 22 yaşındaki Resul Düzgün'ü ziyarette bulundu.

İbiş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşında bir gencin birçok hayalini elinden alan kişinin bugün hala CHP Üsküdar İlçe Başkanı sıfatını taşıdığını belirtti.

Ziyaret sırasında Düzgün'ün "Bir insana alkollü şekilde çarpıp olay yerinden kaçarak onu kaderine terk etmek hangi vicdana sığar? ve bu vicdana, bu ahlaka sahip biri nasıl CHP ilçe başkanı olabilir?" açıklamasına yer veren İbiş, şöyle devam etti:

"Buradan açıkça sesleniyorum. Sayın Özgür Özel, Üsküdar İlçe Başkanı'nı görevden almalıdır. Bu şahsın görevde kaldığı her gün, tüm partililerine ihanettir. Berk Tütüncü, kolluk ifadesinde 'Hayatımda hiç alkol almadım' demektedir. Ancak Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarda alkol kullandığını açıkça göstermektedir. Berk Tütüncü, yaptığı basın açıklamasında Resul kardeşimizin ehliyetinin sahte olduğunu iddia etmiştir. Oysa ehliyeti açık şekilde ortaya konulmuştur. Kazadan sonra eve gittiğini söylemesine rağmen, polis tutanaklarıyla evde olmadığı sabittir."

Suç kaydı olduğu iddia edilen Resul Düzgün'ün adli sicilinde herhangi bir kayıt olmadığının belgeyle ortaya konulduğunu ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"4 gün boyunca başka bir CHP'li belediye meclis üyesi tarafından saklanan, polisten kaçan bir ilçe başkanı ve onu saklayan bir belediye meclis üyesi olur mu? Mahkeme tarafından asli kusurlu kabul edilmesine rağmen, yalan üzerine kurulu açıklamalarla kamuoyunun takdirine kusur oranı belirletme cüretkarlığında bulunmuştur. Tüm bu yalanlar belgeleriyle ortaya konulmuştur. Yalancıdan ilçe başkanı olur mu? Ataşehir Belediyesine ait aracı alkollü şekilde kullandığı ve sigorta ödemesinin karşısında, Ataşehir Belediyesi tarafından Berk Tütüncü hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?"

Düzgün'ün yalnız olmadığını bildiren İbiş, "Tüm CHP'li yöneticilere küçük bir soru sormak istiyorum. 7 gün yoğun bakımda kalan, 9 ameliyat geçiren, 5 ay hastanede tedavi gören ve yüzde 60 engelli raporu verilen bir genci adeta ölüme terk eden, olay yerinden kaçan ve sonrasında hiçbir şekilde ilgilenmeyen bir kişi, sözde ilçe başkanı sıfatıyla Üsküdar halkına hangi ahlaki ve vicdani sorumlulukla hizmet edebilir?" ifadelerini kullandı.