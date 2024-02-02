AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Abdullah Arda Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Meydanda bulunan Atatürk Anıtına çelenk koyan Doğan, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda iddialı bir görev için yola çıktığını belirtti.

Doğan, "Biz hizmet anlayışında kendisini halkın hizmetkarı olarak gören bir teşkilatın mensubuyuz. Bizim hizmet anlayışımızda bilimle, hukukla ve adaletle hareket etmek vardır. Milletle birlikte milletin onayladığını uygulamak vardır. Bizim dünyamızda ne olursak olalım en iyisi olalım ilkesi vardır. Ne yaparsak yapalım insanların bir derdine derman olmak vardır. Taş üstüne taş koymak vardır." dedi.

Doğan, Gaziemir'de kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarına, kültür, sanat, eğitim ve sağlığa kadar yeni projeler üretmek istediğini belirtti.

Gaziemirlilere güvendiğini vurgulayan Doğan, "Yanımda olmanızı istiyorum. Gaziemir'imizi birlikte büyütelim. En büyük adımı birlikte atalım. İnanıyorum ki bu fırsatı bana vereceksiniz." diye konuştu.

Öte yandan Cuma namazının ardından pilav hayrı yapıldı, etkinliğe AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı da eşlik etti.