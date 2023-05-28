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AK Parti Gaziantep'te Erdoğan zaferi kutlandı

AK Parti Gaziantep'te Erdoğan zaferi kutlandı

Politika Haberleri

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda buluşan binlerce vatandaş kutlamalara başladı.

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda buluşan binlerce vatandaş kutlamalara başladı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan oy sayımında sandıkların çok büyük bir kısmı açıldı. Açılan sandıkların resmi olmayan sonuçlarına göre seçim Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Halaylar çekildi, meşaleler yakıldı, konvoy yapıldı

Sandık sonuçlarının çok büyük bir kısmının açılmasının ardından AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına akın eden binlerce vatandaş kutlamalara başladı. İl Başkanlığı önünde halaylar çeken, davul zurna eşliğinde eğlenen, meşale yakan ve konvoy yapan vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun destek verdi.

Fatma Şahin de kutlamalara katıldı

Gaziantep Büyük Belediye Başkanı Fatma Şahin de partililerle birlikte kutlamalara katılarak sevinç yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Fatma Şahin Gaziantep AK Parti Politika Haberler

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