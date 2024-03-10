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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin İstifa Etti

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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, hakkındaki eleştirilerin ardından ailesinin ve AK Parti'nin daha fazla yıpratılmaması adına görevinden affını istediğini açıkladı. Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilat başkanına teşekkür etti.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yaptığı açıklamada, hakkındaki eleştirilerin ardından ailesinin ve AK Parti'nin daha fazla yıpratılmaması adına görevinden affını istediğini açıkladı. Çetin, kendisine Gaziantep'e hizmet etme şansı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilat başkanına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Murat Çetin Gaziantep AK Parti Politika Haberler

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