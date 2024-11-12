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AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Sarıhan, göreve başladı

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Sarıhan, göreve başladı
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AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Kadir Sarıhan göreve başladı.

Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Kadir Sarıhan göreve başladı.

Parti binası önünde davul zurnayla karşılanan Sarıhan'a, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça yetki belgesini verdi.

Akça, yaptığı konuşmada, Muğla'nın birçok ilçesinde değişime gittiklerini belirterek, Fethiye'de güçlü ve kararlı bir yönetim, hedefi olan bir teşkilat olacağını ifade etti.

İlçe Başkanı Kadir Sarıhan da AK Parti'nin kurucu üyesi olarak yaklaşık 19 yıl partiye hizmet ettiğini söyledi.

Beş yıl önce tatsız bir olay yaşadıklarını, kişisel nedenlerden partiden uzaklaştırılmak zorunda kaldığını ve ihraç edildiğini dile getiren Sarıhan, "Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve özellikle Fethiye'de yaşanan olayları yakından takip ederek duruma müdahil oldu. Yaşananları değerlendirdikten sonra son toplantıda şahsıma itibar iadesi sağlanarak üyeliğim yeniden kabul edildi ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan görevlendirmesiyle Fethiye ilçe başkanı olarak atandım." diye konuştu.

Sarıhan, dedikodulardan uzak durarak hizmet için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Politika
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