AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'na Yasin Şankazan atandı

Güncelleme:
ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Yasin Şankazan, görevi devraldı.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen devir teslim törenine; AK Parti Ankara İl Başkanlığı yetkilileri, partililer katıldı. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, "Görevi boyunca teşkilatımıza hizmet eden ilçe başkanı Nihat Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatlarında görev değişimi yenilenme ve güçlenme sürecidir. Görevimizin başındayız. Kapımız herkese açık. Gece gündüz 7 gün 24 saat davamıza ve Etimesgut'umuza hizmet edeceğiz. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve teşkilatımızla hatırını sormadığımız kimse, girilmedik ev, sıkıntısı ile ilgilenmediğimiz sokak kalmayacak düsturu ile hizmet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çizdiği hedefe gece gündüz demeden koşacak, hizmetimizle ulaşacağız. Bu kutlu yürüyüşün bir neferi ve hizmetkarı olma şerefine nail oldum. Bana liderlik, başkanlık ve ağabeylik eden başta AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan'a, değerli il yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimize ve bu kutlu davanın lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
