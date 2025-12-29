AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığının yürütme kurulu listesi belirlendi

Ak Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığının yeni yürütme kurulu listesi belli oldu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç başkanlığında oluşturan listede görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Nuri Kahya, Teşkilat Başkanı Alaattin Özen, Seçim İşleri Başkanı Zeyid Keskin, Tanıtım ve Medya Başkanı Harun Özdemir, Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Çakmak, Yerel Yönetimler Başkanı Zübeyir Korkmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Metin Tekünal, Ekonomi İşleri Başkanı Bilal Ünal, Mali İşler Başkanı Saffet Üçer ve İlçe Sekreteri Neslihan Ateş olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, yeni yönetimin Tepebaşı'na hizmet etme noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı olarak davalarına gönül veren, Tepebaşı'na hizmet etme sorumluluğunu omuzlarında hisseden yol arkadaşlarıyla yürütme kurulunu açıkladıklarını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Her biri bilgi, tecrübe ve samimiyetiyle teşkilatımıza güç katacak olan ilçe başkan yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tepebaşı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yürütme kurulumuzun ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."