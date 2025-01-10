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AK Parti Eskişehir Milletvekili, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldi. Gürcan, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, basın çalışanlarının güvenilirliğinin değerine dikkat çekti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürcan, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin önemine dikkati çekti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Gürcan, "Kesinlikle önemli bir iş yapıyorsunuz. Bir basın çalışanının güvenilirliği son derece önemli. 'O söylediyse doğru söylemiştir' dedirtebilmek çok kıymetli." diye konuştu.

Albayrak ise Eskişehir'in geleceğini şekillendirme noktasında basının katkılarının önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Politika
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