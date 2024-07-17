AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu Yeniden Oluşturuldu
AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında yeniden oluşturuldu. Kurulda çeşitli başkanlık görevlerine atanan üyeler yer aldı.
AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu yeniden oluşturuldu.
Yapılan açıklamada, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki kurul şu üyelerden oluştu;
İl Başkanı - Gürhan Albayrak
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı - Atakan Tetik
Teşkilat Başkanı - Abdulkadir Sönmez
Seçim İşleri Başkanı - Av. Halide Akay
Tanıtım ve Medya Başkanı - Mustafa Kemal Bandırma
Dış İlişkiler Başkanı - Turgay Yıldırım
Sosyal Politikalar Başkanı - Metin Bilgesoy
Yerel Yönetimler Başkanı - Mümin Esenoğlu
Ekonomi İşler Başkanı - Serhat Evirgen
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Esat Girgin
İnsan Hakları Başkanı - Ersin Bilginer
Mali ve İdari İşler Başkanı - İlker Tunç
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı - Muhammet Kaya
AR - GE Başkanı - Kenan Sönmez
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Seydi Ünal
İl Sekreteri - Sevda Şenoturan - ESKİŞEHİR