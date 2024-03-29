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AK Parti Eskişehir İl Başkanı: Teşkilatımız Seçime Hazır

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Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, partisinin teşkilatının seçime hazır olduğunu bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde 5 bin 700 teşkilat mensubunu görevlendirdiklerini belirtti.

Seçim hazırlıklarına değinen Albayrak, şu bilgileri verdi:

"AK Parti Eskişehir teşkilatı olarak 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazır ve nazırız. Bu bağlamda, Eskişehir'de 621 okulda kurulacak 2 bin 357 sandık için 5 bin 700 teşkilat mensubu kardeşimizi görevlendirdik. Müşahit ordumuz haricinde 850 okul sorumlumuz ve 1860 kat sorumlumuz da görevinin başında olacak. Bunlara ek olarak, il binamızda 72 arkadaşımız da Sonuç Alım Sistemi'nde (SAS) görev alacak.

Yıllardır her seçim olduğu gibi sonuçları anlık olarak partimizin sistemi üzerinden takip edeceğiz. Problemsiz ve şaibeye mahal vermeden ıslak imzalı tutanakları kendi sistemimize yükleyeceğiz. Akabinde sonuçları YSK verileriyle karşılaştırıp, problem olduğunu gördüğümüz yerlere itirazda bulunacağız. Seçimi sandıkta kazanacak, tek bir oyumuzu dahi zayi etmeyeceğiz. Belediye başkan adaylarımız ile birlikte aylardır sahadaydık ve durmaksızın çalıştık. Mübarek ramazan ayını bereketli şekilde değerlendirdik. Emekleri ve gayretleri için her bir teşkilat mensubu kardeşime teşekkür ediyorum. Eskişehir'imizin gerçek belediyecilikle buluşmasına yalnızca bir adım kaldı. Zaman bizden yana. Hazırız ve kararlıyız."

Kaynak: AA / Politika

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