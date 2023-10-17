AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Halk Ekmek Tesisleri'nin açılış tarihini eleştirdi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin inşa etmeye başladığı Halk Ekmek Tesisleri'nin açılış tarihi ile alakalı "Hani bu tesisi 10 ay önce açıyordu?" diye tepki gösterdi.

Reyhan, 2022 yılının nisan ayında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan Halk Ekmek Tesisleri'nin hizmete girmediğini belirterek açılış tarihiyle alakalı belediyeye tepki gösterdi. "Önce 2023 yılı Ocak ayı dediler. Sonra Ağustos ayı dediler ama bir fabrikayı açmayı beceremediler" diyen AK Parti İl Başkanı Reyhan, şu yazılı açıklamayı yayınladı;

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının Nisan ayında Halk Ekmek Tesisleri inşaatına başlamıştı. Ankara Yolu üzerinde yapılan tesisler için şehirde çok büyük bir reklam kampanyası başlatılmış ve şehrin dört bir yanı reklamlarla süslenmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çok az bir yatırım yaptığı için bir fabrika yatırımını bile kente çok büyük bir hizmetmiş gibi göstermeye çalışmışlardı. Gel gelelim üzerinden 565 gün geçmesine rağmen bir fabrika inşaatı tamamlanamadı ve fabrika hizmete halen açılamadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hani bu tesisi 10 ay önce açıyordu. Fabrikanın açılışı neden geciktiriliyor anlamak mümkün değil. Seçimlere doğru nasıl olsa açarız deyip yaptıkları tek yatırım üzerinden oy devşirmeye çalışacaklarının farkındayız. Konu ile ilgili yapılan en son açıklamada Ağustos ayı sonunda açarız denilmişti. Ekim ayının ortalarına geldik ama fabrikada tek bir tane ekmek üretildiğine şahit olan yok. Önce 2023 yılı Ocak ayı dediler. Sonra Ağustos ayı dediler ama bir fabrikayı açmayı beceremediler. Eskişehir halkını artık oyalamaktan vazgeçin. Vatandaşlar artık bol bol reklam görmek yerine icraat görmek istiyor. Bu kentte yaşayan insanlara 10 aylık bu gecikmenin sebebini mantıklı bir şekilde anlatmanızı bekliyoruz. AK Parti olarak Mart ayında yapılacak seçimlerin ardından Eskişehir halkını özlediği yatırımlara kavuşturacağız. Sorun oluşturan değil çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla Eskişehir'i kısa bir süre içerisinde kalkındıracağız." - ESKİŞEHİR