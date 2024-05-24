AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler İlçesi'nde yaşanan afetin ardından çiftçileri ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler İlçesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış ve dolu afetinden etkilenen çiftçileri ve tarım emekçilerini ziyaret etti.

Afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak, "Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve dolu felaketinden etkilenen ilçe sakinlerimize, tarım emekçilerimize ve ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimiz tüm imkanları ile zarar gören çiftçilerimizin yanındadır. İlgili birimlerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Rabbim beterinden muhafaza eylesin" dedi. - ESKİŞEHİR