AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Adli süreci yakından takip ediyoruz"

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Atatürk'e hakaret eden şahısla ilgili olarak, "Kimliği tespit edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahısla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Binlerce hemşehrimizle birlikte Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini her gün paylaştığımız iftar soframızda yaşanan üzücü olay şahsi bir densizlikten ibarettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirası olan Cumhuriyetimiz, hiçbir siyasi polemiğin malzemesi olamayacak kadar kıymetlidir. Binlerce vatandaşımızı ağırladığımız gönül soframızın bu tür çirkin ifadelerle anılması hepimizi derinden üzmüştür. Eskişehir Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucu kimliği tespit edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahısla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz. Ortak değerlerimize dil uzatan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğimiz gibi, bu tür münferit bir olay üzerinden siyasi çıkar sağlanmaya çalışılmasını da Eskişehir kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı