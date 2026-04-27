AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir Hava Hastanesi'yle ilgili açıklama

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

Eskişehir'de yıllarca Hava Hastanesi olarak hizmet veren ve günümüzde Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası olarak kullanılan alan özelleştirme kapsamına alınmış, bu karar kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak konuyla ilgili açıklamada bulundu. Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Eskişehir Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması yönünde irade ortaya konmuş olup, aktif sağlık hizmeti sunulan hastanelerimiz ve sağlık alanlarımız katiyen satışa konu edilmeyecektir. Bu süreçte konuyu yakından takip eden, şehrimizin hassasiyetlerini ilgili mercilere doğrudan ileten ve çözüm noktasında büyük gayret gösteren Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ayşen Gürcan'a, Valimiz Sayın Erdinç Yılmaz'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Alınan bu karar şehrimiz için hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Conte'dan Galatasaraylı yıldıza kanca

Derbi sonrası kancayı Galatasaraylı yıldıza taktı! İlle de o diyor
Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Beğeni uğruna yaptığı akıl alır gibi değil! Kariyeri tek videoda bitti
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı

Paylaşımıyla taraftarı coşturdu
Bahreyn, 'İran'a destek ve ülke aleyhine faaliyet' gerekçesiyle 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

"İran destekçisisiniz" deyip onlarca kişiyi vatandaşlıktan attılar