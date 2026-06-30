Başkan Albayrak, vatandaşlara aşure ikram etti

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Gürhan Albayrak ve Serhat Tunç, ilk olarak AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı çevresindeki komşularına aşure dağıttı. Ardından, İsmet Önünü-1 Bulvarı'nda vatandaşlara ikram yapıldı. Muharrem ayının bereketiyle paylaşılan her lokmanın birlik ve beraberliği pekiştiren en kıymetli değerlerimizden olduğunu belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Paylaştıkça çoğalan kardeşliğimizin tüm şehrimize ve ülkemize huzur getirmesini diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı