AK Parti Eskişehir'de sandık ve görevlendirme toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya koordinatörler, ilçe başkanları ve seçim işleri başkanları katıldı; 'Bölge Sandık ve Görevlendirmeleri' başlığı altında teşkilat çalışmaları ve saha planlamaları görüşüldü.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında, teşkilat mensuplarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.
İl başkanlığında düzenlenen toplantıya; koordinatörler, ilçe başkanları ile merkez ilçeler teşkilat ve seçim işleri başkanları katıldı. "Bölge Sandık ve Görevlendirmeleri" ana başlığı altında gerçekleştirilen programda, teşkilat çalışmaları ve saha planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı