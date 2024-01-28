Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu: "Ben de sizin sözlerinizi Eskişehir'e veriyorum"

ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar" dedi.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye ve ilçe adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nebi Hatipoğlu'nun ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak için bir aradayız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'de Büyükşehir ve ilçeleriyle destan yazacağımız bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten kullanacağından şüphe duymuyorum. 31 Mart hizmet belediyeciliğinin yükselişi olacaktır. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Eskişehir, yüzyılının öncülüğünü yapacaktır. Milletin gönlüne girmiş bir kadro olarak önümüzdeki seçimlerde bir kez daha aynı yolda bismillah diyeceğiz. Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Biz milletimize aşığız. Biz ülkemize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya meftunuz. Bunun için sürekli kendimizi, kadrolarımızı, vizyonumuzu, programlarımızı, projelerimizi yenileyerek, daha ileriye götürerek yolumuza devam ediyoruz. Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Şu Eskişehir'in bütün yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otobanlar kimle inşa edildi? Altyapısıyla, üstyapısıyla kim bunları yaptı? İnşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye bu kötülüğü Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar"

Erdoğan, konuşmasının devamında, "AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne milletimiz tarafından sandıkta imtihana tabi tutulduk. Hamdolsun hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Bu vesileyle geçtiğimiz 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı olarak şahsıma ve mecliste Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi yerel seçimlerin vesilesiyle 18'inci defa, bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Hedefimiz yine sandıktan birinci çıkmak. Türkiye'ye bu kötülüğü Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca yaptılar. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeyi gerileterek bu kötülüğü yaptılar. Siyasi istikrarsızlık, gerilik, ekonomik kriz ve kısır döngülerle bu kötülükleri yaptılar. Terör örgütlerini başımıza musallat ederek, sınırlarımız boyunca bizi sürekli rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Bugün de fırsat bulsalar tüm bu felaketler zincirini yeniden boynumuza dolayacaklar. Hükümete geldiğimizden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasi ile bu hain tuzaklarla mücadele ettik. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştur. Milletimizle omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe vererek Türkiye'nin istikrarı ve istikbali üzerinde oynan tüm oyunları bozduk" dedi.

"Ben de sizin sözlerinizi Eskişehir'e veriyorum"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ise şunları söyledi:

"Bizim Eskişehir'de sloganımız 'Başkan Sahada.' Ben 1 aydır sahadayım ve basmadığım yer bırakmadım. Eskişehirli hemşehrilerimiz bizlerden büyük hizmetler bekliyor. Eskişehir'in tüm ihtiyaçlarını ve yatırımlarını gidereceğiniz konusunda bana sözler verdiniz. Ben de sizin sözlerinizi Eskişehir'e veriyorum. İnşallah 31 Mart akşamı size mutlu haberi buradan vereceğiz. Eskişehir'in anahtarını size vereceğiz sayın Cumhurbaşkanım."