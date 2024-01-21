AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Han ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla birlikte Han ilçesini ziyaret edip, vatandaşlarla buluşurken, İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek Ak Parti'ye katılan Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak'ın rozetleri, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından takıldı.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede günün erken saatlerinde Seyitgazi ilçesini ziyaret eden Hatipoğlu, buradaki programının ardından Han ilçesine gelerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Han ilçesindeki çözümü istenen problemler hakkında bilgi alan Hatipoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Ayrıca, İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye katıldı. Akpınar ile Ak'ın parti rozetlerini AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan taktı.

Nebi Hatipoğlu, Han Belediyesi'nin başkan adayının yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisini paylaştı.

"İYİ Parti'de kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok"

İYİ Parti'den istifa edip Ak Parti'ye katılan Fevzi Akpınar, "Benim İYİ Parti'de kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Ben sadece Nebi Beye inandığım güvendiğim için, kendisinin Eskişehir'e iyi hizmet vereceğini bildiğim için ve Han ilçesine daha iyi hizmet alabilmek adına Ak Parti'yi seçtim, burada daha iyi siyaset olacağına inandım. Şunu da belirtiyorum özellikle başta İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan olmak üzere, Emine Edizgil'e ve tüm ilçe başkanlarına, tüm İYİ Parti üyelerine saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum, başarılar diliyorum. Haklarımı helal ediyorum, onların da helal etmesini istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR