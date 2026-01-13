AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Ak Parti 25. ve 26. Dönem Mardin Milletvekili, Diyarbakır Cezaevi'nde kaldığı yıllara ilişkin konuşurken; gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti eski Mardin Milletvekili. Orhan Miroğlu Lider Haber TV'de Soruyoruz programında Gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Programda Diyarbakır Cezaevi'nde kaldığı zamanları konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. "Bazı anlar anlatılamaz, hissedilir" diyen Miroğlu, "Bu önemli bir meselesi Türkiye'nin hiçbir şey için geç değildir. 50 yıllık bir hikaye bu aslında. Hala 12 Eylül Anayasası ile uğraşıyoruz. İlk girdiğim gün sesler ve izler oldu. 41 yıl sonra girdim ben o cezaevine. Bir yüzbaşının köpeği Co. Tekmil vermek zorunda kaldığımız bir hayvandı." ifadelerini kullandı.