AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Esenyurt Belediye Başkan Adayı ise Hamit Öncü oldu.

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ve Mardin Eğitim Enstitüsü mezunu olan Öncü, Arapça ve Fransızca dillerini bilmektedir. 1979-2004 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik gibi çeşitli eğitim görevlerinde bulunan Hamit Öncü, 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine adım atmıştır.

SİYASİ HAYATI

Siyasi kariyerine yerel yönetimde başlayan Öncü, 2004-2009 yılları arasında Kıraç Belediye Başkanı olarak görev yapmış ve yerel yönetimdeki liderliğiyle tanınmıştır. 2015 yılında Ak Parti'nin 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev almıştır. Hamit Öncü, 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş, siyasetteki aktif rolünü sürdürmüştür. 31 Mart 2024 Seçimlerinde Ak Parti tarafından Esenyurt İlçe Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.