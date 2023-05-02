AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, seçim çalışmalarında farklı bir yönteme başvurdu

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, partiler ve adaylar vatandaşın hem oyunu hem de gönlünü almak için ciddi bir yarış sürdürüyor.

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala, partiler ve adaylar vatandaşın hem oyunu hem de gönlünü almak için ciddi bir yarış sürdürüyor. AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, bu anlamda farklı ve bir o kadar da dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Erzurum sokaklarında seçim aracı ile gezen Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, önce direksiyonunun başına geçti, sonra Yeşilçam klasiklerinden "Atla Gel Şaban" filminden zihinlerimize kazınan 'Şiki Şiki Baba' parçasını açtı ve yağmur altında ıslanan vatandaşları gidecekleri yerlere götürmek için araca davet etti.

Otobüs durağında bekleyen genç kıza kendini tanıtan AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, genç kızın şaşkın bakışlarına ve heyecanlanmasına neden oldu.

Daha sonra başka bir yerde bekleyen yaşlı kadınlara, "Yağmurda ıslanmayın diye bizi Cumhurbaşkanımız gönderdi" deyince kadınlar, "Tayyip başkan mı? Onun canına kurban olayım" şeklinde cevap verdi.

Vatandaşları istediği yerlere bırakan genç aday, çalışmalarına devam etti. - ERZURUM