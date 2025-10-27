AK Parti Erzurum İl Başkanı'ndan Pazar Ziyareti

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu, İl Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte pazar alış verişi yapan vatandaşlara çay ve çikolata ikram etti, alış veriş poşetlerini evlerine ulaştırdı.

Palandöken ilçesinde hafta sonlarında kurulan pazarda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, para esnafına ve vatandaşlara sıcak çay ikramında bulundu. Gençlik Kolları üyelerinin de bulunduğu etkinlikte alış veriş yapan özellikle yaşlı vatandaşların poşetlerini evlerine kadar götüren AK Partililer, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek not aldılar.

Başkan Küçükoğlu, "Biz bugün Palandökende Pazar esnafımızı ziyaret ettik. İlçe başkanlarımızla gençlik kollarımızla pazarcılarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın selamlarını kendilerine ilettik. Bu kış AK Gençlik ile sıcak geçecek" diye konuştu. - ERZURUM