AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu gazetecilerle buluştu

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Küçükoğlu, partisinin üye sayısında ülke genelinde rekor kırdığını söyledi.

Küçükoğlu, parti olarak başarılarını kamuoyuyla doğru, güçlü ve ortak bir dille paylaşmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı basın toplantıları düzenlendiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

" Ak Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Erzurum'da ise 2023-2024-2025 yıllarında 23 bin 650 artarak üye sayımız 128 bin 427 olmuştur. Her yıl genel merkezimiz illere hedef üye sayısı verilmektedir. Bu anlamda Erzurum İl Teşkilatımıza 2025'te verilen sayı 9 bin 301'di, bunu teşkilatımızla yaptığımız yoğun çalışma sonunda verilen hedef sayının üzerine çıktık ve hedefimize ulaştık. 510 bin seçmenin bulunduğu Erzurum'da 128 bin 427 üyeye sahip bir partiyiz. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur."

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Üye sayısı siyasi partilerin zaman zaman azalıyor, bu sayıyı sürekli artırarak getirdik hiç aşağıya düşmedi. AK Parti o aşkını hep korudu, sahadan elini çekmedi, sahada ne oluyorsa anında haberimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da "AK Parti milletin kurduğu bir partidir, bu kadar yüksek üye sayısı bunun çok önemli bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Toplantıya Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve partililer katıldı.