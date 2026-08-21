AK Parti Erzincan Kadın Kolları Otlukbeli’nde kadınlarla buluştu

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, Otlukbeli ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Otlukbeli Gölü manzarası ve şehitlik manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda ilçedeki kadınlarla sohbet eden Külünk, katılımcılarla istişarelerde bulundu.

Program kapsamında kadınlarla birlikte piknik de yapıldı.

Külünk, ilçede kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı