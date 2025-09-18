Oğlunun videosuyla şantaj yapılan AK Parti Elazığ İl Başkanı istifa etti

Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'a ait uyuşturucu kullanırken çekilmiş bir video ortaya çıkmıştı. Yıldırım, söz konusu görüntülerin "Oğlunun bize borcu var" denilerek kendisinden para talebinde bulunmak için servis edildiğini söylemişti. Bu görüntülerin ardından AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir" dedi.