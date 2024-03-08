AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

DÜZCE(İHA) – Av. Şulenur Kubilay Yılmaz, "Daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum" dedi.

Ak Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Av. Şulenur Kubilay Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Yılmaz, AK Parti kadın kolları teşkilatının en büyük teşkilat olduğunu belirterek "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Cumhurbaşkanımızın; 'Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük' sözleriyle de vurguladığı gibi, biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların; bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında; evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE