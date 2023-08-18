AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman Silvan'da Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede AK Parti Silvan İlçe Başkanı Mehmet Nedim Kılıçaslan ve partililer tarafından karşılanan Kepolu, vatandaşlarla görüştü. Kepolu, vatandaşların sorunlarını dinledi ve kadın istihdamını önemsediklerini belirtti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede AK Parti Silvan İlçe Başkanı Mehmet Nedim Kılıçaslan ve partililer tarafından karşılanan Kepolu, vatandaşlarla görüştü.

Keklikdere Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen Kepolu, "Bugün hemşerilerim ile birlikteyim. Gücümüze güç katan hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Meya Farkin Aile Destek Merkezi'nde meslek edindirme eğitimlerini alan kursiyerlerle sohbet eden Kepolu, kadın istihdamını ve kadınların her alanda varlık göstermelerini önemsediklerini belirtti.

İlçe başkanlığında teşkilat mensupları ve vatandaşlarla görüşen Kepolu, "Üç kademe yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya gelerek, yerel seçimlerle ilgili istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.