AK Parti Diyarbakır'da 23. yılını kutladı

Kuruluşunun 23. yılını kutlayan Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ), her ilde olduğu gibi Diyarbakır'da teşkilatıyla tören düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir otelde düzenlenen törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 26-27. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, AK Parti kurucu üyelerinden Mehmet Ali Dündar ve partililer katıldı.

Partisinin kuruluşunun 23.yılı kutlamalarında konuşan İl Başkanı Raşit Ocak, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kısa sürede vatandaşın desteğiyle zaferden zafere koştuğunu söyledi.

Ocak, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana milletimizin derdiyle dertlenmeyi, onların ihtiyaçlarına çözüm bulmayı ilke edinmiştir. Siyaset, sadece yönetmek değil, aynı zamanda milletin sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmeyi gerektirir. Bu bağlamda, gerekli entelektüel birikime ve projelere sahip olmadan siyaset yapmanın imkanı yoktur. Bizim partimiz, en özgürlükçü, en gelişimci ve en kuşatıcı hedefleri ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda bu hedeflerin arkasında kararlılıkla durmuştur. Demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü alanında attığımız adımlar, AK Parti'nin milletimize olan hizmet anlayışının bir yansımasıdır. Yargı reformları ile adalet sisteminde iyileştirmeler yaparak, insan hakları alanında önemli ilerlemeler kaydettik. AB uyum süreci kapsamında gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle, Avrupa standartlarına yakın bir hukuk sistemi inşa ettik. Ancak bu süreçte, demokrasimizi hedef alan 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi hain saldırılarla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milletimizin iradesine sahip çıktık ve bu tehlikeli süreçlerden güçlenerek çıktık" dedi.

Bu süreçte sosyal yardımlar ve destek programları ile dezavantajlı kesimlere yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ocak, "Engelli vatandaşlarımıza, yaşlılara ve kadınlara yönelik sosyal politikalar geliştirdik. Aile destek programları, sosyal güvenlik reformları ve istihdam politikaları ile toplumsal refahı artırdık. Bu çalışmalarımız, milletimizin her bir ferdine dokunarak toplumsal barış ve huzuru güçlendirdi. 2002 yılında yerli savunma sanayi üretimi sadece yüzde 20 seviyesindeyken, bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkardık. Milli savunma projelerini hayata geçirerek, kendi ihtiyacını karşılayabilen güçlü bir savunma sanayi altyapısı oluşturduk. Milli Muharip Uçak, HÜRKUŞ, SİHA ve İHA Projeleri, MİLGEM, Uzay ve Uydu Teknolojileri gibi projeler, Türkiye'yi savunma sanayinde bağımsız bir ülke haline getirdi" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Ocak, gerçekleştirdikleri reform ve projelerin, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda önemli mihenk taşları olarak tarihe geçtiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, sadece büyük projelerle değil, milletimizin gönlünde yer edinmiş sosyal ve ekonomik reformlarla da Türkiye'yi ileriye taşıdık. 23 yıllık iktidarımız sürecinde ülkemiz her alanda büyük mesafeler kat etti. Gerçekleştirdiğimiz reformlar ve projeler, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda önemli mihenk taşları olarak tarihe geçti. Bu kutlu yolculukta bizimle birlikte olan, milletimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet, şu anda milletimize hizmet edenlere de teşkilatım adına hemşehrilerim adına teşekkür diliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR