Başkan Subaşıoğlu; "AK Parti çok büyük bir ailedir"

Başkan Subaşıoğlu; 'AK Parti çok büyük bir ailedir'
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek partinin başarılarını ve geleceğe dair planlarını değerlendirdi.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, partinin bugüne kadarki başarılarında emeği geçen isimlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yoğun programlarını sürdürüyor. Başkan Subaşıoğlu, önceki dönem il yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantının ardından bir toplantı da Merkezefendi ve Pamukkale İlçe önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan Başkan Subaşıoğlu, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunun altını çizdi ve AK Parti'nin bir 'dava hareketi' olduğunu vurgulayarak ahde vefanın önemine dikkat çekti.

"Kader birliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir aradayız"

Pamukkale ve Merkezefendi teşkilatlarının Denizli siyasetindeki stratejik önemine değinen Subaşıoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Bugün burada sadece mesai arkadaşlarımızla değil, kader birliği yaptığımız dostlarımızla, kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir aradayız. Pamukkale ve Merkezefendi teşkilatlarımızda geçmiş dönemlerde görev alan her bir arkadaşımızın bu davada büyük emeği, alın teri vardır. Bizim siyaset anlayışımızda asla 'eski' yoktur. Bizler bu davaya gönül vermiş herkesin tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
