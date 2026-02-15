Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer'den Milas'ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarına karşı çıkarak, bu durumun tabiata büyük bir zarar verdiğini ve geleceğe ihanet olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla ilgili, "Yüzlerce yıl yaşayan, yerine yenilerinin yetişmesi yılları alan bu ağaçları kesmek, tabiata verilen zarar, geleceğimize ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncer, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Böyle olur CHP çevreciliği. Mevzu ister çevre, ister başka bir konu olsun duruş hep aynı, 'onlara kadar onlara göre' kıymeti, değeri, önemi hiçbir ölçekle kıyaslanamayacak 100 yıllık kadim zeytin ağaçları. Yüzlerce yıl yaşayan, yerine yenilerinin yetişmesi yılları alan bu ağaçları kesmek, tabiata verilen zarar, geleceğimize ihanettir. Cevabı aslında herkes biliyor olsa da ağaçlara ve tabiata hürmetimizle, biz bir kez daha soralım. Sorumuz, her fırsatta, her konuda olduğu gibi, çevre hassasiyetini dahi siyasi bir ranta çevirenlere, 'Muğla Milas'ta onlarca zeytin ağacı CHP ilçe başkanı tarafından katledilirken susmak nedendir?"

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika
Haberler.com
500

