AK Parti'li Turgut'tan Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'a tepki

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın belediye meclis toplantısında söylediği sözlere tepki gösterdi.

Turgut yazılı açıklamasında, Balaban'ın toplantıdaki "Yıllardır süren bu kara düzene demokratik bir şekilde son vermek, hepimizin önceliği bu" sözlerinin siyasi nezaketten uzak ve gerçeklikten kopuk olduğunu belirtti.

Balaban yönetiminin belediye çalışanlarının maaşlarını parça parça yatırmak, sosyal haklarını gasbetmek, mahkeme kararlarını hiçe saymak ve işe iade edilen çalışanları görmezden gelmek gibi uygulamalarını "kara düzen" olarak nitelendiren Balaban, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın davet edildiği bir programda, yeni vizyon projeler yerine mevcut eserlerin makyajlanarak açılış adı altında sunulması Yunusemre adına ciddi bir vizyon eksikliğinin göstergesidir. Milletimiz için esas olan söz değil, ortaya konulan hizmettir. Bu tablo karşısında kara düzen söylemi üzerinden siyaset üretmek yerine, öncelikle Yunusemre'de oluşan bu yönetim zafiyetinin ortadan kaldırılması gerekmektedir."