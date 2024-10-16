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Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek

Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek
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AK Partili milletvekillerince hazırlanan ve bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik yargı düzenlemesinde yer alan boşanma ayrıntısı dikkat çekti. Yapılacak yeni düzenlemeye göre; eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Ak Parti milletvekillerince hazırlanan ve yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

DAVA SÜRESİ 3 YILDAN 1 YILA İNECEK

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

TARAFRAFDAN BİRİNİN İSTEMESİ YETECEK

Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika

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Yorumlar (27)

Ser_hat:

Böyle yapacağınıza ömür boyu nafakayı kaldırın

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12
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Veysel Bırgun:

Böylece Türk aile yapısına bir darbe daha vurulmuş oldu.

66
55
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Aydın:

Ömür boyu nafaka mutlaka kalkmalı, zira bilerek evlenip boşanan çiftler var.

107
4
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Ararat Arat:

böyle daha iyi bitmiş bir evliliği mahkeme mahkeme sürmesine gerek yok zaten bu konu hep istismar ediliyordu

91
8
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dehide:

Böyle olmaz uygun değildir. Yuvayı yıkmaya değil birleştirmeye çalışmanız lazım. Boşanmayı tamamen yasaklasınlar

23
63
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huseyin eskin:

herkesi boşayın siz de rahat edin biz de

67
17
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Hasan Turk:

5 yil.once suresiz nafakaya son haberi okumustum.

50
2
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Özcan ALAKUŞ:

Siz önce ömür boyu nafakayı çözün.

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2
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Ahmet Çakır:

Afferin size.Aceleyle alınmış tek taraflı boşanma kararlarlarından artık siz sorumlusunuz.

25
12
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Sedat cakmak:

Vay haline erkeklerin boşanmalar artacak

25
6
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