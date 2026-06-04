Haberler

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Şimşek'ten belediye yönetimine eleştiri

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Şimşek'ten belediye yönetimine eleştiri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şimşek, mecliste muhalefete konuşma hakkı verilmediğini, salonun organize kalabalıklarla doldurulduğunu ve belediyede yaşanan usulsüzlüklerin hesabını soracaklarını açıkladı.

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şimşek, belediye meclisinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, yaptığı açıklamada, bir önceki meclis oturumunda Tepebaşı demokrasisine yakışmayan görüntülerin yaşandığını belirterek, muhalefet görevi yapan meclis üyelerinin sözlerinin yarıda kesildiğini ve seçilmiş kişilere konuşma hakkının dahi çok görüldüğünü savundu.

Demokratik meclis anlayışının bir kenara bırakıldığını öne süren Şimşek, farklı düşüncelerin ifade edilmesine tahammül gösterilmediğini ifade etti.

Meclis salonunun mesajlarla organize edilen kalabalıklarla doldurulduğunu iddia eden Şimşek, "Sloganlar, küfürler, sataşmalar ve yuhalamalarla halkın meclisi baskı altına alınmak istenmektedir. Oysa belediye meclisleri siyasi tribün değil, millet adına hesap sorulan yerlerdir." diye konuştu.

Şimşek, kutuplaşma yaratmak, gerilim üretmek ya da gövde gösterisi yapmak gibi bir amaçlarının bulunmadığını dile getirerek, "Amacımız, aşevinin yemeğine bile tenezzül edip bunu ranta dönüştüren anlayışın hesabını sormaktır. Garibin lokmasına uzanan ellerin, milletin vicdanında da hukuk önünde de cevapsız kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin birçok personelinin tutuklu yargılandığını bildiren Şimşek, vatandaşların belediyede yaşananlara ilişkin endişe duyduğunu dile getirdi.

Şimşek, Tepebaşı ilçesinde vatandaşların hizmet beklediğini kaydederek, belediye yönetiminin krizler, soruşturmalar ve şaibelerle anılır hale geldiğini öne sürdü.

Kentin hakkını savunacaklarını ve millet adına hesap sormaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, Tepebaşı'nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama

Vali Gül, Haberler.com mikrofonundan İstanbullulara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi

Canlı yayında açıkladığı isim sonrası tehditler almaya başladı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu

''Anlaştık'' dediği yıldız ismi, Avrupa şampiyonu olan takım istiyor
Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Bu tatil çok pahalıya patladı!

Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu

Can Polat'ın tetikçisi ifadede döküldü! Talimat ve para detayı bomba
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>