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AK Parti'den sürpriz seçim hamlesi! Masadaki iki isim: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli

Politika Haberleri

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, AK Parti'nin sürpriz bir seçim hamlesinin hazırlığında olduğu iddia edildi. Kulislere göre AK Parti, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi isimleri cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak istiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 60 günden daha az bir süre kala, on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin etkisiyle tüm hesapları değişen AK Parti sürpriz bir hazırlık içine girdi.

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'yle ittifak görüşmelerini sürdüren AK Partili kurmayların cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini kazanmak için de yeni planlar yaptıkları ve bu çerçevede, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'a "cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülü dahil birçok seçeneğin tartışıldığı öne sürüldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, iktidar partisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasında sorun olmayacağı savunulsa da, muhalefetin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "cumhurbaşkanı adaylığı" formülüyle seçim kampanyasına dahil etmesinin bir "sinerji yarattığı" da göz ardı edilmiyor.

AK Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha sonra masaya dönmesinin, Kılıçdaroğlu'nu güçlendirdiği ve muhalif seçmeni de konsolide ettiği yorumu yapılıyor. Bu nedenle, hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerini garantiye almak için ittifakların genişletilmesinin yanı sıra, seçmenin konsolide edilmesine dönük formüller tartışılıyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Hakan Fidan Seçim 2023 AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Hamit Gündoğdu:

AKP'ye katılan partilerin milletvekili istekleri yerine getirilirse AKP ve MHP ye milletvekilliği kalmayacağından dolayı bahçeli C.B. yrd. gösterildi. Ama o bile gerçekleşmeyecek gidiciler.. gidici..

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Tiyatro:

akıl yaşta değil baştadır. Doğru seçim uzun zaman hizmet veremezler belki faydalı mantıklı adım atacaklarına eminim. Zeki insanların faydalı olmasına inanmakmı yoksa aptalın cahilin peşinden sürüklenmek. Kimi para peşinde. Hesabı zayıf olanlarda element uydurup istatistik derdine düşmüş.

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High Priv:

Bu zamana kadar mülteci sorununu çözelemediniz, ekonomiyi düzeltemediniz bu seçimden sonra ne değişecek de düzelteceksiniz? Elinizde güç mü yoktu düzeltmek için bu zamana kadar?

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