AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır. Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır. Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz. Sizin lügatınızda laiklik; inananları aşağılamanın, ibadeti hayatın dışına itmenin ve Müslüman kimliğine savaş açmanın diğer adıdır. Bu aziz millet, laikliği 'inanç düşmanlığı' sanan bu köhne zihniyetinize geçit vermeyecek kadar feraset sahibidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı