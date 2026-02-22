AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda laiklik konusunda eleştirilerde bulundu ve laikliğin inanç karşıtlığı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır. Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır. Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz. Sizin lügatınızda laiklik; inananları aşağılamanın, ibadeti hayatın dışına itmenin ve Müslüman kimliğine savaş açmanın diğer adıdır. Bu aziz millet, laikliği 'inanç düşmanlığı' sanan bu köhne zihniyetinize geçit vermeyecek kadar feraset sahibidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA