AK Parti'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti

Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleşen siyasi partiler arası bayramlaşmalar devam ediyor. AK Parti heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ak Parti'den İyi Parti'ye bayram ziyareti

ANKARA - Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleşen siyasi partiler arası bayramlaşmalar devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Kadın Kolları MKYK üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Öztürk'ten oluşan AK Parti heyeti, Kurban Bayramı vesilesiyle İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret etti.

Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Genel Başkan Danışmanı Ali Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman'dan oluşan İYİ Parti heyeti ise AK Parti heyetini kabul eden isimler oldu.