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Ak Parti'den İstanbul için 14 Şubat temalı reklam filmi

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AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı. Reklam filminde ulaşım ve sokak köpekleri gibi birçok konuya değinildi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.

Ak Parti'den İstanbul için 14 Şubat temalı reklam filmi

AK PARTİ'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ TEMALI REKLAM FİLMİ

"Aşkın çileklisi olur, şehrin çilelisi olmaz" sloganıyla yayınlanan reklam filminde İstanbul'da ulaşım ve sokak köpeği gibi vatandaşların dert yandığı birçok konuya da değinildi.

Ak Parti'den İstanbul için 14 Şubat temalı reklam filmi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Murat Kurum Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Mark Kolçak:

Şubat 14 herhaldeki "sevgililer günüdür" bu gün etrafda bir sürü çiçek satıcı yani çiçekçi gördüm çöplere bakarken yani çöp kutularına bakarken. Hiçlik seviyesine en yakın MANA ve MANTIK ülkemizi yani Türkiyeyi KORUSUN çünkü çöplerde çok güzel şeyler buluyorum. Türkiye'nin bozulmasını ASLA istemem. Etrafda bir sürü BANKA var. Hemen hemen tüm bankalarda hesaplarım ve dolarlarım var. Türkiyeyi çok seviyorum.

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