Ak Parti'den İstanbul için 14 Şubat temalı reklam filmi

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.

AK PARTİ'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ TEMALI REKLAM FİLMİ

"Aşkın çileklisi olur, şehrin çilelisi olmaz" sloganıyla yayınlanan reklam filminde İstanbul'da ulaşım ve sokak köpeği gibi vatandaşların dert yandığı birçok konuya da değinildi.