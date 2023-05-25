AK Parti'den HDP'nin 2. tur kararına ilk yorum: Kendi seçmenlerine yalan söylüyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 2. tur için yaptığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir" değerlendirmesine ilişkin yorumda bulundu. Çelik, "Zafer Partisi ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakı sonrasında HDP halen 'Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum' diyorsa kendi siyasi çizgisi açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerine yönelik açıklama yaptı. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirten Buldan, ''HDP ve Yeşil Sol Parti olarak halkın eşitlik adalet hak hukuk mücadelesine kefiliz hiçbir şartta geri adım atmayacağız'' dedi.

''ERDOĞAN BİZLER İÇİN SEÇENEK DEĞİL''

''Erdoğan bizler için seçenek değildir'' ifadesini kullanan Pervin Buldan, demokrasi hukuk ve özgürlük iradesini tanımanın öncelikleri olduğunu ve sandığa eksiksiz gideceklerini söyledi.

"KANDİL DIŞ İSTİHBARATLARDAN GELECEK TALİMATI BEKLİYORDU"

HDP'nin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri için açıkladığı karara ise Ak Parti'den ilk yorum geldi. Canlı yayına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Açık konuşmak lazım. Siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de görünür üzerinden eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar. HDP 24 saat kazanmak istedi, Kandil'den gelen mesajı öğrenmek için. Kandil de dış istihbaratlardan gelecek talimatı bekliyordu.

"HDP KENDİ SEÇMENİNE YALAN SÖYLÜYOR DEMEKTİR"

Zafer Partisi'yle Kılıçdaroğlu'nun ittifakı karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylüyorsa, kendi siyaseti açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Ortaya çıkan tablo açık. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen emperyalist gruplar var, Kandil bunun lejyonerliğini yapan bir yapıdır. HDP içinde adaylar tartışılıyor, Kandil'den mücadeleye zarar vermeyin yaklaşımı ortaya koyuyorlar.

"BU İKİ UÇ YAN YANA GELEMEZ"

HDP, toplumun önüne çıktığında ortaya koyduğu bu tavırla, Zafer Partisi'nin durduğu yerle HDP'nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez. Kılıçdaroğlu getireceğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu, dün imzaladığı mutabakatla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır."